Gumtow/Kyritz - Ein Unfallauto ist auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Gumtow (Landkreis Prignitz) und Kyritz (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) während eines Rettungsversuchs in Flammen aufgegangen und eine Person ist darin verbrannt. Wie ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen mitteilte, kam der Autofahrer oder die -fahrerin zuvor aus bislang ungeklärter Ursache offenbar von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Als die Rettungskräfte eintrafen, war die Person im Auto eingeklemmt und noch am Leben, aber nicht mehr ansprechbar. Noch während des Rettungsversuchs habe es Explosionsgeräusche im Motorraum gegeben. Daraufhin sei das Auto in Flammen aufgegangen.

Ob es sich bei dem Opfer um einen Mann oder eine Frau handelte, blieb zunächst offen, da die Person bis zur Unkenntlichkeit verbrannte. Dem Sprecher zufolge gibt es keine Unfallzeugen. Es sei nach derzeitigem Stand deshalb auch unklar, ob bei dem Unfall von Donnerstagnachmittag weitere Fahrzeuge beteiligt gewesen waren.