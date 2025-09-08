Die Feuerwehr ist mehrere Stunden im Einsatz. Der Pkw ist vollständig ausgebrannt. Nun laufen die Ermittlungen.

In der Nacht kam es zu einem Feuerwehreinsatz in Müncheberg. (Symbolbild)

Müncheberg - Ein Pkw ist in Müncheberg (Landkreis Märkisch-Oderland) vollständig abgebrannt. In der Nacht zum Montag wurden die Behörden gegen kurz nach ein Uhr alarmiert, so ein Sprecher der Polizei. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

Der in Flammen stehende Pkw war auf offener Straße geparkt worden. Gegen 4.30 Uhr war der Einsatz beendet. Der Sachschaden wird laut Angaben der Polizei auf rund 40.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.