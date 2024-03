Allstedt - Ein Auto ist am Samstagabend auf der Autobahn 38 im Landkreis Mansfeld-Südharz mit einem Lastwagen zusammengestoßen - der Fahrer des Wagens wurde schwer verletzt. Das Auto krachte aus unbekannten Gründen in der Nähe der Anschlussstelle Allstedt von hinten gegen den Sattelzug, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Wagen verkeilte sich demnach unter dem Auflieger. Rettungskräfte bargen den Autofahrer aus dem Wrack. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die A38 blieb an der Unfallstelle rund drei Stunden lang in Richtung Leipzig gesperrt.