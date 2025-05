Zu einem schweren Unfall ist es an einem unbeschrankten Bahnübergang in Osnabrück gekommen. (Symbolbild)

Osnabrück - Zu einem schweren Unfall ist es an einem unbeschrankten Bahnübergang in Rieste im Landkreis Osnabrück gekommen. Trotz eines herannahenden Zuges fuhr ein Autofahrer am Mittwochnachmittag über die Gleise, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer wurde bei der Kollision in seinem Fahrzeug eingeklemmt und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Alle Fahrgäste im Zug blieben unversehrt, wie es weiter hieß. Sie wurden aus dem Zug begleitet und ein Ersatzverkehr eingerichtet. Die Unfallaufnahme dauerte am Nachmittag an.