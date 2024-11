Ein Mädchen, das wegen einer geistigen Behinderung kaum kommunizieren kann und zudem fast kein Deutsch spricht, wird vermisst. Die Polizei geht jetzt an die Öffentlichkeit.

Berlin - Eine autistische Jugendliche aus Berlin-Steglitz wird bereits seit Mittwoch vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche und veröffentlichte am Freitag ein Foto der 15-jährigen Sahar B. Die Jugendliche wurde am Mittwochmittag von ihrer Tante verabschiedet und sollte mit dem Bus 112 zum Osteweg in Steglitz nach Hause fahren. Als sie nicht ankam, meldeten ihre Eltern sie als vermisst. Von Zeugen soll sie im Bus 623 zwischen Kleinmachnow und dem S-Bahnhof Zehlendorf gesehen worden sein.

Die Jugendliche verhält sich eher wie ein kleines Schulkind. Sie ist wegen des Autismus unsicher und in sich gekehrt, misstrauisch und hat Angst im Dunkeln, wie es hieß. Sie spricht einen afghanischen Dialekt und kaum Deutsch.