Bevor in Volkstedt die ersten ausreisepflichtigen Ausländer untergebracht werden, sollen auch Auszubildende dort anfangen zu arbeiten. Interessierte können sich jetzt bewerben.

Eisleben - Für die neue Abschiebeeinrichtung in Volkstedt sucht das Land ab sofort Auszubildende. Im nächsten Jahr seien Stellen für den Vorbereitungsdienst zum Obersekretäranwärter frei, teilte das Landesverwaltungsamt mit. Interessierte könnten sich bis Ende Oktober dieses Jahres bewerben.

Die Abschiebeeinrichtung wird derzeit nahe dem Gefängnis in Volkstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz gebaut. Der Betrieb soll 2027 aufgenommen werden. Die Ausbildung soll die Auszubildenden auf den Beruf als Justizvollzugsbeamte vorbereiten, hieß es. Ausbildungsbeginn soll der 1. August 2026 sein. Derzeit nutzt Sachsen-Anhalt Einrichtungen anderer Bundesländer.