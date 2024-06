Zwei Wahlhelfer kippen eine Wahlurne mit den Briefwahlstimmen nach der Europawahl in einem Briefwahllokal zur Stimmenauszählung auf einen Tisch.

Magdeburg - Die Auszählung der Stimmen zur Kommunalwahl in Sachsen-Anhalt läuft auch am Montagmittag noch. Der Übersicht der Landeswahlleiterin zufolge waren bis dahin in 2591 von 2594 Wahlbezirken die Stimmen ausgezählt. Es lag noch kein abschließendes Ergebnis vor.

Zuletzt war noch offen, wie die Menschen im Saalekreis gewählt hatten. Der Landkreis machte auf Anfrage keine Angaben dazu, wie lange die Auszählung der Stimmen noch dauert.