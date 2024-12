Zwei Außendienstmitarbeiter eines Kommunikationskonzerns wollen an einer Wohnungstür in Marzahn ein Werbegespräch führen. Der Bewohner empfängt sie mit einer Schusswaffe.

Außendienstmitarbeiter in Marzahn mit Schusswaffe bedroht

Berlin - Außendienstmitarbeiter eines Kommunikationskonzerns sollen in Berlin-Marzahn an einer Wohnungstür von einem Mann mit einer Schusswaffe bedroht und beleidigt worden sein. Sie konnten unverletzt flüchten, wie die Polizei mitteilte. Der 30 Jahre alte Tatverdächtige wurde festgenommen und nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder laufengelassen.

Den Angaben zufolge wollten die 19 und 22 Jahre alten Außendienstmitarbeiter am Freitagmittag mit dem Verdächtigen in der Eichhorster Straße ein Werbegespräch führen, als er sie unvermittelt mit der Schusswaffe bedrohte. Spezialkräfte der Polizei nahmen ihn wenig später ohne Widerstand fest und stellten in seiner Wohnung eine Schreckschusswaffe mit Munition, eine Machete sowie ein Klappmesser sicher.