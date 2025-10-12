Ein exotischer Vogel macht in der Altmark eine Bundesstraße unsicher. Eine Autofahrerin ruft die Polizisten. Die gucken das Tier nur streng an - und prompt läuft es zu seinem Besitzer zurück.

Buchholz - Ein ausgebüxter Pfau hat auf der B189 kurz vor Buchholz im Landkreis Stendal die Polizei auf den Plan gerufen. Eine 62 Jahre alte Autofahrerin hatte den auf der Straße auf und ab laufenden Vogel bemerkt und den Notruf gewählt, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten trieben das Tier von der Fahrbahn. Danach reichte den Angaben zufolge „ein ernster Blick“ und der Pfau lief schnurstracks zu seinem glücklichen Besitzer zurück.