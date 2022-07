Ausgebüxte Hunde sorgen für stundenlangen Polizeieinsatz

Celle - Zwei ausgebüxte Hunde haben im Landkreis Celle einen stundenlangen Polizeieinsatz verursacht. Auf ihrem Weg von Hambühren nach Celle-Wietzenbruch hätten sie mindestens einen anderen Hund angegriffen und verletzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der attackierte Vierbeiner wurde demnach in einer Tierklinik behandelt. Da die Ausreißer sich nicht einfangen ließen und auch schon andere Hunde angegriffen hätten, wurden sie laut Polizei nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden zum Abschuss freigegeben. Den Angaben zufolge handelte es sich um zwei Wolfshunde. Das weibliche Tier wurde am Nachmittag „waidmännisch erlegt“, hieß es in der Mitteilung. Der andere Hund sei zu seinem Frauchen in Hambühren zurückgekehrt. Dort wurde der Auslauf gesichert, das Tier bleibe in Obhut der Hundehalterin.