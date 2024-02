Hannover - Der bundesweite Streik der Sicherheitskräfte sorgt auch an den Flughäfen in Bremen und Hannover am Donnerstag für viele Ausfälle. In Hannover sind nahezu alle Abflüge gestrichen worden, wie von der Website des Flughafens hervorging. Am Flughafen Bremen wird es wegen des Streiks ebenfalls Beeinträchtigungen geben. Laut Website des Flughafens sind auch hier fünf von 14 Flügen am Donnerstag gestrichen worden. Zusätzlich verringert sich die Zahl der Ankünfte an beiden Flughäfen.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter der privaten Sicherheitsdienstleister an den Flughäfen für diesen Donnerstag zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Sie kontrollieren unter Aufsicht der Bundespolizei Passagiere, Gepäck und Personal am Zugang zum Sicherheitsbereich der Flughäfen. Bestreikt werden die Flughäfen Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Köln, Düsseldorf; Leipzig, Dresden, Erfurt, Frankfurt/Main und Stuttgart. Einzige Ausnahme ist Bayern, weil die Kontrolleure im Freistaat zum Öffentlichen Dienst gehören. Nach Schätzung des Flughafenverbands ADV fallen rund 1100 Flüge aus oder können nur verspätet starten. Betroffen seien rund 200.000 Passagiere.