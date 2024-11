Von einer Auseinandersetzung in einer Bar trägt ein 37-Jähriger eine Stichwunde davon. Es gibt nach Angaben der Polizei einen Tatverdächtigen.

Auseinandersetzung in Bar in Eisleben: zwei Verletzte

Eisleben - Zwei Menschen sind bei einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Bar in Eisleben verletzt worden. Insgesamt waren nach Angaben der Polizei bis zu zehn Menschen an der Auseinandersetzung beteiligt.

Ein 37-Jähriger trug eine Stichwunde am Oberschenkel davon und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei konnte einen 25 Jahre alten Tatverdächtigen feststellen, der für die Stichverletzung verantwortlich sein soll. Es ist davon auszugehen, dass ein Messer im Spiel war, wie der Polizeisprecher sagte. Er konnte zunächst keine Angaben machen, auf welche Weise die zweite Person verletzt wurde. Auch der Grund für die Auseinandersetzung sowie der genaue Ablauf sind noch unklar.