  3. Konflikt zwischen Kindern: Auseinandersetzung im Schulbus - Polizei ermittelt

Nach der Schule fahren Minderjährige mit einem Bus. Darin kommt es zum Streit. Zwei Beteiligte werden verletzt.

Von dpa 31.01.2026, 11:11
In einem Schulbus in Halle kam es zu einer Auseinandersetzung. (Symbolbild) Stefan Sauer/dpa

Halle - Die Polizei ermittelt nach einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Schulbus. Nach Unterrichtsende am Freitagmittag seien mehrere Minderjährige in einem Bus in einen Konflikt geraten, teilten die Beamten mit. Es sei zu körperlichen Übergriffen gekommen. Außerdem hätten sich die Jugendlichen beleidigt. Zwei Beteiligte sollten wegen Schmerzen ärztlich behandelt werden, lehnte dies jedoch nach Angabe der Polizei ab.