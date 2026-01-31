Nach der Schule fahren Minderjährige mit einem Bus. Darin kommt es zum Streit. Zwei Beteiligte werden verletzt.

Halle - Die Polizei ermittelt nach einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Schulbus. Nach Unterrichtsende am Freitagmittag seien mehrere Minderjährige in einem Bus in einen Konflikt geraten, teilten die Beamten mit. Es sei zu körperlichen Übergriffen gekommen. Außerdem hätten sich die Jugendlichen beleidigt. Zwei Beteiligte sollten wegen Schmerzen ärztlich behandelt werden, lehnte dies jedoch nach Angabe der Polizei ab.