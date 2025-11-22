Wittenberg - Ein Mann ist bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Wittenberg verletzt worden. Er erlitt bei dem Streit am Freitagabend Verletzungen im Gesicht, wie das Polizeirevier Wittenberg mitteilte. Ein anderer Mann soll ihn aus einer kleineren Gruppe heraus angegriffen haben. Polizisten konnten den Verdächtigen in der Nähe stellen, wie es hieß. Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung.