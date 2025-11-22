Eine Frau stellt ihr Auto auf der Arbeit ab. Doch von dort verschwindet es auf einmal. Die Polizei geht auf die Suche - und wird an einem besonderen Ort fündig.

Erfurt - Manchmal ist Kommunikation der Schlüssel: Ein vermeintlicher Autodiebstahl in Erfurt hat sich als harmlose Einkaufsfahrt herausgestellt. Eine 70-jährige Frau meldete ihren Wagen, den sie an ihrem Arbeitsort abgestellt hatte, als gestohlen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten suchten daraufhin mehrere mögliche Standorte ab - und fanden das rund 40.000 Euro teure Auto letztlich an der Wohnadresse der Frau.

Laut Polizei habe der Ehemann das Auto genommen, ohne seiner Frau Bescheid zu sagen. Er habe sie überraschen wollen und bereits den Einkauf erledigt. Die Frau sei daraufhin erleichtert gewesen und habe sich bei der Polizei bedankt. „Für den Ehemann dürfte es dennoch eine Standpauke geben und er wird vermutlich das nächste Mal seiner Frau Bescheid geben, wenn er das Auto nimmt“, schrieben die Beamten in einer Mitteilung.