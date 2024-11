Auftakt in die Weihnachtswochen: Leipzig in Hoffenheim

Leipzig - Zum Auftakt der intensiven Weihnachtswochen tritt RB Leipzig am Samstag bei der TSG Hoffenheim an. Die Gastgeber sind aufgrund des Trainerwechsels zu Christian Ilzer schwer einzuschätzen. RB-Coach Marco Rose kennt Ilzer allerdings aus Österreich, gewann bisher drei von vier Duellen. „Wir wollen uns vor Weihnachten gut platzieren in der Tabelle im Hinblick auf die nächste Champions League Saison“, sagte Rose. In der Liga trifft Leipzig noch auf Wolfsburg, Bayern München und Frankfurt, auch im Pokal-Achtelfinale geht es gegen die Eintracht. Hinzu kommen zwei Spiele in der Champions League.