Dresden gilt als Europas unbestrittene Dixie-Hauptstadt. Ein Mal im Jahr bricht dort das Jazz-Fieber aus, das Hunderttausende an die Elbe lockt - wie schon zu DDR-Zeiten.

Nilpferd Dixie, das Maskottchen des Dresdner Dixielandfestivals, fährt am Sonntag (15.05.2011) zum traditionellen Familienfest im Dresdner Zoo per Anhänger zum Auftritt.

Dresden - Mit einem Familienfest im Zoo beginnt am Sonntag das Internationale Dixieland Festival in Dresden. Zum traditionellen Auftakt in Sichtweite von Elefanten, Leoparden, Flamingos oder Giraffen kann nach Angaben der Veranstalter unter freiem Himmel zum Jazz getanzt, geklatscht oder mit den Fingern geschnipst oder geswingt werden.

Zur 52. Ausgabe des Spektakels spielen bis Pfingsten 38 Bands und Solisten aus zehn Ländern an verschiedenen Orten der Elbestadt auf. Bei insgesamt 44 Veranstaltungen werden rund 250 Stunden traditioneller Jazz live geboten, die Hälfte davon ist eintrittsfrei. Die Palette der Gäste reiche von den Mama Shakers aus Frankreich über die Louis Armstrong Celebration Band aus den Niederlanden bis zur Soko Dixie aus Österreich.

Neben weiteren Klassikern wie der Riverboat-Shuffle auf der Elbe mit „Dixie meets Barock“ oder dem Boogie-„Wohnzimmerkonzert“ sind auch Novitäten im Programm wie ein „Dixie-Pub“ oder „Elektro meets Dixie on the Dancefloor“ für jüngeres Publikum. Und unter dem Motto „Lebens-Künstler“ spielen Jazzer wieder für Menschen mit Handicap auf, zum Tanz unter freiem Himmel.