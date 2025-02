Nesse-Apfelstädt - Ein Mann ist vermutlich beim Klettern auf einem Güterzug im Landkreis Gotha von einem Stromschlag getroffen und dabei schwerst verletzt worden. Der Strom einer Oberleitung sei am Mittwochabend am Bahnhof Neudietendorf auf den Mann übergesprungen, teilte die Bundespolizei Erfurt am Donnerstag mit. Er trug schwerste Verletzungen durch den sogenannten Spannungsüberschlag davon und kam in eine Spezialklinik.

Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der Mann auf einen abgestellten Güterzug geklettert war. Der Strom, der mit einer Spannung von 15.000 Volt durch die Oberleitung fließt, sprang demnach auf den Mann über, weil er zu nah an der Leitung war. Er stürzte daraufhin ins Gleisbett, wie es hieß.

Der Lichtbogen, der beim Übersprung entstand, war laut Polizei bis in die Nachbarschaft sichtbar. Zwei Anwohner gingen daraufhin zum Bahnhof und fanden den Verletzten. Ein Hubschrauber brachte ihn in die Spezialklinik.

Zunächst blieb unklar, warum der Mann auf den Waggon geklettert war. Die Bundespolizei sprach von einer „lebensgefährlichen Aktion“ und betonte, dass Arbeits- und Gefahrenbereiche der Bahn Tabuzonen sind.