Einem 18-Jährigen wird bei einer ersten Verkehrskontrolle die Weiterfahrt verboten. Er hält sich nicht daran - mit Folgen.

Blankenheim - Unter Drogeneinfluss ist ein junger Mann in Blankenheim (Landkreis Mansfeld-Südharz) zweimal in die gleiche Polizeikontrolle geraten und musste am Ende seinen Autoschlüssel abgeben. Der 18-Jährige sei bei einer Kontrolle in der Nacht zu Sonntag zunächst positiv auf Cannabis getestet worden, teilten die Beamten mit. Deshalb sei ihm verboten worden weiterzufahren.

Später in der Nacht sei er erneut kontrolliert worden. Dabei sei er zur Blutprobenentnahme in eine Klinik gebracht worden. Außerdem sei ihm nochmal verboten worden zu fahren. „Zur Gefahrenabwehr wurde zudem sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt“, hieß es. Nun müsse die zuständige Führerscheinstelle über mögliche Konsequenzen entscheiden.