Nach dem Spiel von Aue in Aachen sind Erzgebirge-Fans in ihren Fahrzeugen angegriffen worden. Zwei Pkw erleiden Totalschaden, Personen werden zum Glück nicht schwer verletzt.

Aachen - Fans von Fußball-Drittligist Erzgebirge Aue sind nach dem 1:0-Sieg bei Alemannia Aachen von vermummten Personen brutal angegriffen worden. „Zum Glück gab es keine größeren Personenschäden, aber Schnittwunden. Zwei Fahrzeuge haben wohl Totalschaden“, sagte Pressesprecher Lars Töffling, „wir sind noch dabei, mit den Opfern Kontakt aufzunehmen, ob sie gut nach Hause gekommen sind.“ Zuerst hatte die „Bild“ darüber berichtet. Bereits vor knapp zwei Wochen waren Erzgebirge Aue-Anhänger nach dem Spiel bei Energie Cottbus überfallen worden.

Polizei ermittelt

In einem Video ist zu sehen, wie mehrere in Schwarz gekleidete Personen einen an einer roten Ampel stehenden Pkw angreifen, die Türen aufreißen und versuchen, das Fahrzeug zu demolieren. Auch Fan-Busse wurden beschädigt, konnten aber mit eingeschlagenen Scheiben die Heimreise antreten. Patrick Terjung, Präsident von der BSG Wismut Aue, die die Busse an den Drittligisten verleiht, geht von einem Schaden im hohen vierstelligen Bereich aus.

Die gastgebende Alemannia verurteilte die Angriffe am Morgen nach dem Spiel. „Als Alemannia Aachen sagen wir klar und unmissverständlich: Diese Täter sind nicht Alemannia. Wer Gäste attackiert, greift unseren Verein und unsere Werte an. Sie handeln gegen alles, wofür wir stehen – Respekt, Gastfreundschaft und Fairness“, heißt es in der Mitteilung. Beide Vereine stehen im Austausch, zudem hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet und wird einen Stand im Laufe des Tages veröffentlichen.