Marvin Stefaniak brachte Aue bereits in der dritten Minute in Führung.

Marienberg - Der FC Erzgebirge Aue hat die Generalprobe für die am 1. August beginnende Spielzeit in der 3. Fußball-Liga gewonnen. Gegen den Ligarivalen Energie Cottbus siegte die Mannschaft von Trainer Jens Härtel mit 2:0 (1:0).

Vor 1.237 Zuschauern im Lautengrundstadion von Marienberg hatte Marvin Stefaniak die Sachsen bereits in der dritten Minute in Führung gebracht. Nachwuchsstürmer Lukas Schimkus profitierte in der 81. Minute von einem Fehler von Energie-Schlussmann Elias Bethke und besorgte den Endstand. In der munteren Partie kam Energie zu mehr Chancen, zeigte sich aber weniger effektiv als Aue.

Aue hat bis zum Heimspielauftakt noch acht Tage Zeit. Am 3. August gastiert Hansa Rostock im Erzgebirgstadion.