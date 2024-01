Auch Kläranlage in Meppen von Hochwasser bedroht

Meppen - Nach den starken Regenfällen fließt neben dem Abwasser auch Oberflächenwasser in die Kläranlage in Meppen. „Wir beobachten stetig die Lage“, sagte Bürgermeister Helmut Knurbein (CDU) am Donnerstag. Es seien bereits Maßnahmen getroffen worden, um ein Überlaufen zu verhindern. Aus diesem Grund bitte er um einen sparsamen und sensiblen Umgang mit Wasser.

Bei den Kontrollen zeigten die Deiche keine Auffälligkeiten. „Die Lage ist nach wie vor im Griff“, betonte der Bürgermeister. Mit Blick auf die Wetterlage und Prognosen sei jedoch weiterhin Achtsamkeit geboten.

Nach Angaben der Stadt steigt der Pegelstand der Hase deutlich. Die Hase ist ein Nebenfluss der Ems und fließt durch mehrere Landkreise - etwa Osnabrück und Emsland. Auch der Wasserstand der Ems zeige einen leichten Anstieg.

Der Pegelstand der Hase liegt derzeit über der Warnstufe 3. Wenn die dritte Meldestufe erreicht wird, drohen laut des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz (NLWKN) Überschwemmungen größerer Flächen sowie einzelner Grundstücke, Straßen und Keller.