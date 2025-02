Die Fischtown Pinguins stehen wieder in den DEL-Playoffs

Bremerhaven - Vizemeister Fischtown Pinguins hat sich als fünfter Club vorzeitig für das Playoff-Viertelfinale in der Deutschen Eishockey Liga qualifiziert. Das Team aus Bremerhaven gewann am Dienstag ein Nachholspiel gegen die Adler Mannheim mit 5:3 (1:2, 3:0, 1:1) und ist damit nach 48 von 52 Spielen in der Hauptrunde nicht mehr aus den Top-6 der DEL zu verdrängen.

Die beiden übrigen Viertelfinal-Teilnehmer werden vom 9. März an in einer Qualifikationsrunde ausgespielt. Vor Bremerhaven hatten sich bereits der ERC Ingolstadt, die Eisbären Berlin, Mannheim und Red Bull München für die Playoffs qualifiziert. Seit der Aufnahme in die DEL 2016 stand Bremerhaven bis auf eine Ausnahme jedes Jahr im Viertelfinale.