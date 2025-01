In einer Schule in Bad Düben soll ein Schüler eine ätzende Flüssigkeit versprüht haben. Die Feuerwehr rückt aus. 20 Schüler und ein Hausmeister sind betroffen.

Ätzende Flüssigkeit in Schule versprüht - 21 Verletzte

In Bad Düben ist eine Schule evakuiert worden, weil eine unbekannte Flüssigkeit versprüht wurde. (Symbolbild)

Bad Düben - In einer Oberschule im Bad Düben hat nach bisherigen Erkenntnissen ein Schüler eine ätzende Flüssigkeit versprüht. 20 Schüler und ein Hausmeister erlitten Reizungen der Augen und der Atemwege, teilte die Bürgermeisterin der nordsächsischen Kleinstadt, Astrid Münster, mit. Die Betroffenen wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Die Flüssigkeit wurde laut Polizei am Vormittag im Bereich der Toiletten versprüht. Um welchen Stoff es sich gehandelt habe, überprüfe die Feuerwehr. Der Hausmeister habe die Toilette geräumt und gesichert.

Schulgebäude evakuiert

Die Schulleitung habe das Gebäude evakuieren lassen, sagte eine Polizeisprecherin. Danach habe keine weitere Gefahr für die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte und anderes Schulpersonal bestanden. Sie wurden zunächst in Turnhallen gesammelt. Die Kinder konnten gegen Mittag nach Hause gehen oder wurden ihren Eltern übergeben. Rettungskräfte waren vor Ort.

Minderjähriger Schüler unter Verdacht

Nach Angaben der Bürgermeisterin ist nach bisherigen Erkenntnissen davon auszugehen, dass ein minderjähriger Schüler die Flüssigkeit verteilt hat. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Die Schule und die Turnhalle wurden noch am Mittwoch von einer Fachfirma gereinigt. Am Donnerstag soll wieder regulärer Unterricht an der Oberschule stattfinden.