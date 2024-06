München - Ein großer Favorit ist raus: Männermodel Armin aus Kempten im Allgäu hat es nicht ins Halbfinale von „Germany's Next Topmodel“ geschafft. In der neuen Folge der Show war Schluss für den 27-Jährigen. „Ich hab Dich wirklich zu 100 Prozent im Finale gesehen und deshalb bin ich wirklich geschockt von mir, dass ich das jetzt sagen muss“, sagte Heidi Klum. „Aber, so leid es mir tut, ich habe leider kein Foto für Dich, Armin.

Bei einem Fotoshooting, bei dem die Kandidaten mit Degen bewaffnet an Bungee-Vorrichtungen hängend springen mussten, konnte der junge Mann die Jury, in der neben Klum noch Thomas Hayo und Kristian Schuller saßen, nicht überzeugen. „Bei Dir ist der Funke heute einfach nicht übergesprungen“, urteilte Hayo.

Der Ausgeschiedene wirkte durchaus geschockt. „Dieser Traum, der in einem wächst - und jemand steckt so 'ne Nadel rein“, beschrieb er seine geplatzte Hoffnung auf den Topmodel-Titel. „Auch wenn jetzt die letzten Worte von Heidi wehgetan haben“, sei die Teilnahme an der Show aber „das Schönste, was man je erleben kann“. Er versuchte, sein Scheitern mit Fassung zu tragen: „Irgendwann muss jeder gehen.“

Nächste Folge erstmals an einem Dienstag

Das Halbfinale findet nun ohne ihn statt. Wer dann ins große Finale der aktuellen Staffel einziehen darf, entscheidet sich zum ersten Mal in der Geschichte von „Germany's Next Topmodel“ an einem Dienstag: ProSieben zeigt das Halbfinale in der kommenden Woche am 11. Juni um 20:15 Uhr. Nur zwei Tage danach soll das Live-Finale stattfinden.

Neun Kandidaten kämpfen nach der Show noch um den Titel: Fabienne (21) aus Solingen, Frieder (25) aus Berlin, Grace (25) aus Düsseldorf, Jermaine (20) aus Kassel, Lea (24) aus Düsseldorf, Linus (25) aus Berlin, Xenia (24) aus Hof und die Zwillinge Julian und Luka (24) aus Frankfurt am Main, die in der Sendung inzwischen als ein Kandidat zählen.