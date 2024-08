Magdeburg - Sachsen-Anhalt sucht Beschäftigte für die Gefängnisse - und lädt Interessierte erstmals zu Infotagen in die Vollzugsanstalten ein. Dort könnten sich die Frauen und Männer aus erster Hand über die zweijährige Ausbildung zur Justizvollzugsbeamtin und zum Justizvollzugsbeamten informieren, teilte das Justizministerium in Magdeburg mit.

Diese Infotage werden in den Gefängnissen in Burg (Jerichower Land), Halle, Volkstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz) und in der Jugendanstalt Raßnitz im Saalekreis angeboten. Die ersten Termine sind Anfang September, meist sind vorherige Anmeldungen nötig.

„Bei den Bewerberinfotagen können sich Interessierte gleich ihren künftigen Arbeitsplatz im Justizvollzug ansehen“, erklärte Justizministerin Franziska Weidinger (CDU). „Zudem stehen erfahrene Bedienstete sowie Anwärterinnen und Anwärter, die aktuell in der Ausbildung sind, für Gespräche bereit, um etwa über die Tätigkeit in Dienstkleidung in einem Gefängnis, die Karrieremöglichkeiten im Justizvollzug, den Verdienst als Beamtin oder Beamter, die Einstellungskriterien sowie den Ablauf des Bewerbungs- und Auswahlverfahrens zu sprechen.“