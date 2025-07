Am Arbeitsmarkt herrscht Sommerflaute. Zum einen befinden sich viele junge Menschen im Übergang von der Schule zur Ausbildung. Hinzu kommt die anhaltend schwache Konjunktur.

Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt im Juli gestiegen

Die Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt ist im Juli gestiegen. (Symbolbild)

Halle - Die Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt ist im Juli überwiegend saisonbedingt gestiegen. In dem Monat waren rund 89.900 Menschen arbeitslos gemeldet und damit 2.500 mehr als im Vormonat, wie die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit in Halle mitteilte. Im Vergleich zum Juli 2024 stieg die Zahl der Arbeitslosen um mehr als 4.100 beziehungsweise 4,8 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag den Angaben zufolge im Juli bei 8,1 Prozent und damit 0,4 Prozentpunkte höher als im Vorjahresmonat.

Der Chef der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit, Markus Behrens, erklärte: „Der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Juli ist überwiegend saisonbedingt und betrifft vor allem Jugendliche, die nach dem Ende ihrer Schul- oder Ausbildungszeit in eine Übergangsphase eintreten.“ Dieses Muster kehre jährlich wieder in den Sommermonaten. Gleichzeitig sei der Arbeitsmarkt schon längerfristig anhaltend nicht mehr so aufnahmefähig.