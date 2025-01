Erfurt - Saisonbedingte Entlassungen und weniger Neueinstellungen haben die Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt im Dezember deutlich steigen lassen. Insgesamt waren 85.800 Frauen und Männer ohne Job und damit 2.600 mehr als im November, wie die Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur mitteilte. Die Arbeitslosenquote betrug 7,7 Prozent. Schwer auf dem Arbeitsmarkt hatten es vor allem die Langzeitarbeitslosen, deren Zahl sich auf etwa 32.900 erhöhte.

Die deutliche Zunahme der Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt am Jahresende 2024 begründete der Geschäftsführer der Regionaldirektion, Markus Behrens, mit Kündigungen vor allem von Arbeitnehmern in den sogenannten Außenberufen, zu denen Bau und Landwirtschaft gehören. Dadurch seien vor allem Männer von der Arbeitslosigkeit betroffen. Gleichzeitig fanden weniger Arbeitslose als in vergangenen Monaten einen neuen Job.