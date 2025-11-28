Trotz eines kleinen Rückgangs verharrt die Arbeitslosenquote in Thüringen bei 6,2 Prozent. Was die aktuellen Zahlen über die wirtschaftliche Lage aussagen.

Halle/Erfurt - Die Zahl der Arbeitslosen in Thüringen ist leicht gesunken. Im November waren 67.984 Menschen im Freistaat ohne Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Das waren 687 Arbeitslose weniger als im Oktober, aber 1.702 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag im November unverändert bei 6,2 Prozent. Vor einem Jahr hatte sie 6 Prozent betragen.

Eine wirtschaftliche Trendwende sei nicht in Sicht, hieß es. Die Arbeitskräftenachfrage bleibe deutlich unter dem Vorjahresniveau. Die Regionaldirektion griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 12. November vorlag.