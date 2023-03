Sömmerda - Bei einem Arbeitsunfall in einer Automobilzulieferfirma in Weißensee (Kreis Sömmerda) ist ein 53-Jähriger ums Leben gekommen. Der Arbeiter wurde am Freitag aus bisher ungeklärter Ursache von einer Kabeltrommel eingeklemmt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen sei der Mann noch vor Ort gestorben. Die Kriminalpolizei und der Arbeitsschutz ermitteln nun zu den Umständen des Unfalls.