Seit Beginn des Gaza-Kriegs gibt es in Berlin regelmäßig propalästinensische Kundgebungen. Bei einer Demo am Samstag kam es zu Festnahmen.

Anzeigen und Festnahmen bei Pro-Palästina-Demo am Samstag

In Berlin finden regelmäßig propalästinensische Demonstrationen statt (Symbolbild).

Berlin - Die Berliner Polizei hat infolge einer propalästinensischen Demonstration am Samstag sieben Strafanzeigen gestellt. Es geht um Beleidigung, Körperverletzung, das Verwenden von verfassungsfeindlichen Symbolen, die öffentliche Aufforderung zu Straftaten und den Verstoß gegen das Vereinsgesetz, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Sieben Männer und zwei Frauen seien vorläufig festgenommen worden, um die Personalien festzustellen.

Die Demonstration mit dem Titel „Solidarität mit Palästina - Stoppt den Gaza Genozid - Keine Waffen für Israel“ startete am Samstagmittag am Neptunbrunnen in der Nähe des Alexanderplatzes. Nach Angaben der Polizei nahmen 450 Menschen teil. Zu einer Gegendemonstration versammelten sich demnach 5 Menschen.