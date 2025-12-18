39.000 Mütter, 10.000 Väter: In Thüringen lebt jedes fünfte Kind bei nur einem Elternteil. Der Anteil alleinerziehender Familien sinkt, bleibt aber über dem Bundesschnitt.

Erfurt - In Thüringen ist der Anteil von Familien mit alleinerziehenden Eltern und minderjährigen Kindern in den vergangenen zehn Jahren gesunken. Laut Landesamt für Statistik sank der Anteil seit 2014 um 2,7 Prozentpunkte auf 24 Prozent im vergangenen Jahr. Weiterhin liegt der Freistaat damit aber über dem Bundesdurchschnitt von 18,8 Prozent, heißt es weiter.

Fast 80 Prozent der Alleinerziehenden sind den Statistikern zufolge Frauen. Insgesamt gibt es demnach 39.000 alleinerziehende Mütter und 10.000 alleinerziehende Väter in Thüringen. Der überwiegende Teil der Thüringer Familien mit minderjährigen Kindern waren den Statistikern zufolge Ehepaare (54,6 Prozent). 21,6 Prozent waren Lebensgemeinschaften.