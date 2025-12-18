Auf einer Landstraße in der Wesermarsch kommt eine Frau mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und wird lebensgefährlich verletzt. Die Polizei lobt Ersthelfer, die nach dem Unfall zur Stelle sind.

Lemwerder - Eine junge Autofahrerin ist bei Lemwerder in der Wesermarsch mit ihrem Kleinwagen verunglückt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die Fahrerin in einer Linkskurve nach rechts von einer Landstraße abgekommen, gegen ein Verkehrszeichen gestoßen und dann frontal gegen einen Baum geprallt. Ersthelfer hätten die Autofahrerin bis zum Eintreffen der ersten Rettungskräfte „vorbildlich betreut“, teilte die Polizei mit.

Die Frau sei nach dem Unfall nur bedingt ansprechbar gewesen, teilten die Beamten weiter mit. Auch ihre Identität sei bislang nicht abschließend geklärt. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum genauen Unfallhergang geben können. Die Landstraße zwischen Lemwerder und Delmenhorst blieb an der Unfallstelle über Stunden gesperrt. An dem Auto entstand Totalschaden.