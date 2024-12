Magdeburg - Nach dem Anschlag von Magdeburg hat sich die Zahl der Verletzten Informationen der Staatsanwaltschaft zufolge erhöht. Sie liege nun bei bis zu 235, sagte ein Sprecher in Magdeburg. Es hätten sich noch Menschen in der Uniklinik und bei Ärzten gemeldet. Nicht auszuschließen sei aber, dass es Doppelzählungen gegeben habe. Bislang war von 200 Verletzten ausgegangenen worden. Die Zahl der Todesopfer liege weiter bei fünf, hieß es. Bei dem Anschlag kam ein neunjähriger Junge ums Leben sowie vier Frauen im Alter von 45 bis 75 Jahren. Am Freitagabend war der Täter Taleb A. mit einem Auto über den Weihnachtsmarkt gerast. Er sitzt in Untersuchungshaft.