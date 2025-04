Reisende und Pendler im Norden müssen sich in Geduld üben. Der Bahnverkehr zwischen Lüneburg und Hamburg ist zeitweise gesperrt. Am Mittag ist die Strecke wieder frei.

Reisende und Pendler im Norden müssen sich in Geduld üben. (Archivbild)

Lüneburg - Auf der Strecke zwischen Hannover und Hamburg ist es zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr gekommen. Nach einem Polizei- und Notarzteinsatz im Bereich Meckelfeld im Landkreis Harburg wurde der Fernverkehr am Vormittag über Rotenburg umgeleitet, wie eine Bahnsprecherin bestätigte. Am Mittag wurde der Verkehr in beide Richtungen wieder freigegeben, sagte die Sprecherin.

Betroffen war auch der Regionalverkehr. Die Strecke Hamburg-Lüneburg war in beide Richtungen gesperrt worden, hieß es auf der Seite des Metronom. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ berichtet.