Potsdam - Wegen des Verdachts auf einen geplanten Anschlag hat die Polizei den 18-Jährigen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Hauptstadtflughafen BER in Berlin-Schönefeld festgenommen. Der Zugriff erfolgte am Donnerstag am Airport, als der Mann ausreisen wollte, wie die dpa aus Sicherheitskreisen erfuhr. Zuvor berichteten mehrere Medien darüber.

Der 18-Jährige aus Brandenburg steht im Verdacht, einen politisch motivierten Anschlag auf die israelische Botschaft in Berlin geplant zu haben. Die Sicherheitsbehörden gehen nach dpa-Informationen von einem islamistischen Hintergrund aus. Es erging Haftbefehl gegen den 18-Jährigen, der Tschetschene sein soll.