Influencerin und Youtube-Sternchen Anne Wünsche ist jetzt bei Only Fans. Mit den sexy Fotos, die sie dort mit ihren Fans teilt, möchte sie unter anderem Rücklagen für sich und ihre Kinder schaffen. Auf Instagram verteidigt sie ihre Entscheidung. Denn: Nicht all ihren Followern gefällt das.

Anne Wünsche ist jetzt bei Only Fans - "Rücklagen für meine Kinder schaffen"

Anne Wünsche zeigt sich gerne mal sexy. Jetzt hat sie einen Only Fans-Account.

Magdeburg/DUR/acs - Influencerin Anne Wünsche ist jetzt bei Only Fans. Der Grund? Das Geld! Sie möchte Rücklagen für sich und ihre drei Kinder schaffen. Doch Nacktfotos und die eigenen Kinder absichern – für viele passt das beim ersten Hinhören nicht ganz zusammen.

Anne Wünsche selber weiß, dass sie sich auf einem schmalen Grat bewegt, wie sie auf Instagram in ihrer Story erzählt. Doch sie fragt ihre Fans auch: „Habt ihr eine Ahnung, was man mit solchen Fotos verdienen kann?“

Anne Wünsche provoziert gerne - Nun postet sie sexy Bilder auf Only Fans

Dass die Influencerin gerne provoziert, wurde in der Vergangeheit schon öfter deutlich. Dass sie ihre sexy Fotos jetzt aber nicht mehr auf Instagram teilt, sondern auf einer Plattform, für die bezahlt werden muss, stößt vielen ihrer Fans auf. Denn dort lässt sie offenbar fast alle Hüllen fallen.

Anne Wünsche verteidigt sich: „Ich mach da nichts Schlimmes“, sagt sie. „Maximal zeige ich mich gerade dort aktuell oben ohne“, erzählt sie. Vielen Followern aus ihrer Instagram-Community reicht das aber schon.

„Am Strand liegen auch ganz viele Frauen oben ohne, was ist jetzt daran so besonders?“, fragt sie. „Wie eine Brust aussieht wissen wir ja alle“, meint die Dreifach-Mama.

Anne Wünsche verdient auf Only Fans circa 400 Euro pro Fotosession

Doch was viele daran stört: Anne liegt nicht nur oben ohne am Strand, sie verdient Geld mit ihren Fotos – und das nicht zu wenig. Ab circa 5 Euro kann man von Anne Wünsche Fotos bei Only Fans kaufen. Ein Foto von ihr bekommt dabei durchschnittlich 80 Likes. Das macht 400 Euro – für eine Fotosession.

Anne Wünsche macht es Spaß, ihre Fotos mit exklusiven Fans im Netz zu teilen. Sie könne sich mit ihren Einnahmen eine Sicherheit aufbauen und Geld für sich und ihre Kinder zurück legen.

Doch sie sagt auch: Alles zeigen würde sie für Geld nicht. Sich untenrum ohne Hüllen zur Schau stellen, oder sogar Pornos drehen, kommt für sie nicht in Frage.

Anne Wünsche wurde durch die Reality-Seifenoper "Berlin - Tag & Nacht" in Deutschland bekannt. 2015 stieg sie bei der Serie aus und startete eine Karriere als Influencerin. Auch nach ihrem Ausstieg ist sie jedoch noch ab und zu in der Soap zu sehen.