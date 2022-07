"Vollbratpfanne": Oliver Pocher wettert gegen Dreifach-Mama Anne Wünsche

Berlin/Magdeburg/DUR - Anne Wünsche, Schauspielerin und Influencerin, ist kürzlich zum dritten Mal Mutter geworden. Nach zwei Töchtern brachte die 30-Jährige vor wenigen Tagen Sohn Sávio zur Welt und ist überglücklich.

"Ich bin einfach nur glücklich … wobei dieses Wort nicht mal annähernd beschreibt, wie ich mich gerade fühle. Ich liege gerade auf'm Sofa, Sávio auf meiner Brust und ich schau ihn die ganze Zeit nur an. 10 Monate hat man sich auf diesen Tag gefreut, ihn endlich kennenzulernen und anzuschauen, abzuknutschen, … mein Sohn! Leute, verdammt - ich hab n Sohn! Er ist endlich bei mir…!!!! Wie krass … bin mal kurz vor Freude heulen!" schreibt Anne Wünsche in einem Post auf Instagram. Dort hat sie mehr als eine Milion Follower.

Und ihre Fans gönnen ihr das Glück von Herzen. Der Post erhielt in zwei Tagen mehr als 130.000 Likes. Nur einer grätscht von der Seite ins Mutterglück: Der Comedian und selbsternannte "Bildschirmkontrolleur" Oliver Pocher (44) übt heftige Kritik an Dreifach-Mama Wünsche.

Pocher Kritik an Anne Wünsche: "Voll-Bratpfanne bleibt VOLLBRATPFANNE“

Pocher, der Wünsche nicht zum ersten Mal kritisiert, stört sich nun an einem Foto in einer Insta-Story der 30-Jährigen. In einer Story präsentierte sie ihren kleinen Sávio in einem schicken Strampler und verlinkte auf dem Foto eine Webseite, auf der es den Strampler zu kaufen gibt. Ein klassischer Werbe-Post.

Pocher poltert dazu gnadenlos: „Das Kind nach gerade einmal zwei Tagen für die erste Kooperation nutzen... Voll-Bratpfanne bleibt VOLLBRATPFANNE“. Dass es sich bei dem Baby-Post um Werbung handelt, steht außer Frage. Doch ist das wirklich ungewöhnlich bei einer Influencerin, die unter anderem mit Werbung ihren Unterhalt bestreitet?

Anne Wünsche scheint von der neuerlichen Kritik unbeeindruckt. Bereits im Jahr 2020 hatte Pocher Anne Wünsche unter anderem für die Vermarktung ihrer Kinder kritisiert. Wünsche hatte damals auf Pochers Kritik reagiert und in einem Youtube-Video Stellung dazu genommen. Diesmal geht die 30-Jährige bisher nicht auf Pochers Kritik ein und teilt weiter ihren Alltag als Dreifach-Mama.