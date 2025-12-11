Die Geraer Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen 31-Jährigen erhoben. Ihm wird die Mitgliedschaft in einer kalabrischen Mafia-Organisation und Drogenhandel vorgeworfen.

Gera/Erfurt - Die Geraer Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen ein mutmaßliches Mitglied der italienischen Mafia erhoben. Einem 31-Jährigen werde unter anderem die Mitgliedschaft in einer ausländischen kriminellen Vereinigung zur Last gelegt, bestätigte die für organisierte Kriminalität zuständige Staatsanwaltschaft in Gera. Zuvor hatte MDR Thüringen berichtet.

Den Ermittlungen zufolge soll der Mann der kalabrischen Mafia-Organisation ’Ndrangheta angehören. Der Tatnachweis stütze sich insoweit – als ein Indiz – auch auf dessen familiäre Verhältnisse, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Laut MDR wurde damit erstmals in der 35-jährigen Geschichte der Thüringer Justiz eine Anklage wegen Mitgliedschaft in der italienischen Mafia erhoben.

Zudem soll der 31-Jährige in erheblichem Umfang mit Kokain gehandelt haben. Gemeinsam mit einem ebenfalls angeklagten 57-Jährigen soll er einen umfangreichen Drogenhandel betrieben haben. Nach Angaben des Landgerichts Erfurt wurde über die Zulassung der Anklage vom August bislang noch nicht entschieden.

Die beiden Italiener waren MDR Investigativ zufolge im Februar dieses Jahres bei einer bundesweiten Razzia des Thüringer Landeskriminalamtes festgenommen worden.