Wer in Berlin und Brandenburg auf Sonne hofft, braucht Geduld: Erst sind Nebel und Wolken angesagt, dann lockert es auf. Wann sich das Wetter wirklich dreht, verrät der Ausblick für nächste Woche.

Grauer Himmel und Nebel bestimmen am Wochenende vielerorts das Wetter in Berlin und Brandenburg, bevor es in der neuen Woche freundlicher wird. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - In Berlin und Brandenburg macht sich die Sonne heute rar. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist es am Morgen vielerorts dunstig oder neblig, zum Teil mit Sichtweiten unter 150 Metern. Tagsüber bleibt es meist stark bewölkt bis bedeckt, aber überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen 7 bis 9 Grad.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es niederschlagsfrei, örtlich kann sich vor allem im Süden erneut Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen bei 2 bis 4 Grad.

Am Sonntag zeigt sich das Wetter den Angaben zufolge etwas freundlicher: Nach anfänglich vielen Wolken lockert es im Tagesverlauf auf und bleibt trocken bei Höchstwerten von 6 bis 8 Grad.

Am Montag und Dienstag wird es zunehmend heiter und trocken, die Temperaturen dürften laut den Wetterexperten tagsüber zwischen 4 und 8 Grad liegen. Nachts kann es örtlich leicht frostig werden.