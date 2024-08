Freital - Ein 20-Jähriger soll in Freital mit seinen Stahlkappenschuhen gegen den Kopf eines am Boden liegenden Mannes getreten haben. Der 60-Jährige überlebte nach dem Angriff am Montagabend, erlitt aber schwere Verletzungen am Kopf, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Dresden am Mittwoch mitteilten. Der junge Mann sitzt in Untersuchungshaft.

Die Ermittler leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung ein, wie es hieß. Der 20-Jährige soll dem 60-Jährigen, der den Angaben zufolge stark alkoholisiert auf einem Grünstreifen lag, demnach mit seinen festen Arbeitsschuhen kräftig gegen den Kopf getreten haben. Dabei habe er den Tod des Geschädigten mutmaßlich zumindest billigend in Kauf genommen, hieß es.