Nach einem Angriff in Wolfsburg können Ärzte das Auge eines Opfers nicht mehr retten. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen und zufälligen Videoaufnahmen.

Angriff in Wolfsburg - Opfer verliert Auge

In Wolfsburg verlor ein Mann nach einem Angriff ein Auge. (Symbolbild)

Wolfsburg - Bei einem Angriff in Wolfsburg ist ein 24-jähriger Mann so schwer verletzt worden, dass er ein Auge verloren hat. „Trotz sofortiger medizinischer Behandlung konnte sein Auge nicht gerettet werden“, teilte die Polizei mit. Die Ermittler suchen nun Zeugen für die Tat in der Nacht zum Sonntag.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 24-Jährige in Begleitung eines gleichaltrigen Angehörigen in der Stadt unterwegs und traf auf dem Parkplatz vor einem Discounter eine Gruppe von vier Männern und zwei Frauen, die dort mit einem Ball spielten.

Dort entwickelte sich nach den Polizeiangaben zunächst eine verbale Auseinandersetzung. Anschließend gingen zwei Männer auf den 24-Jährigen zu und einer schlug mehrfach auf ihn ein. Zwei andere Männer der Gruppe griffen den Begleiter an, der leicht verletzt wurde.

Die Ermittler suchen auch nach Personen, die möglicherweise durch Zufall Videoaufnahmen von Personen auf dem Hansaplatz vor, während oder nach der Tat gemacht haben.