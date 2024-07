Ein 27-Jähriger tötet in Wolmirstedt einen Menschen und greift weitere auf einer EM-Party an. Unter Drogen hat er nicht gehandelt - das steht nur fest. Aber die alles entscheidende Frage bleibt.

Wolmirstedt/Stendal - Drei Wochen nach der Messerattacke von Wolmirstedt (Jerichower Land) ist klar, dass der Angreifer nicht unter Drogen stand. „Es konnten keine Anhaltspunkte festgestellt werden, dass der 27-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Arzneimitteln gestanden hat“, teilte die Polizeiinspektion Stendal mit.

Der Afghane soll am 14. Juni einen 23-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in Wolmirstedt erstochen haben. Anschließend verletzte er mit einem Messer etwas entfernt in einer Einfamilienhaussiedlung drei Menschen auf einer privaten Gartenparty zum Auftakt der Fußball-EM.

Der 27-Jährige wurde von Polizisten erschossen, als er auch sie attackieren wollte. Ob es Hinweise auf das Motiv für die Tat gibt, teilte die Polizei nicht mit.