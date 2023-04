Leipzig - Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel wird Ende April für das Lesefest „Leipzig liest“ in der Messestadt erwartet. Im Leipziger Schauspielhaus werde sie sich unter dem Motto „Was also ist mein Land“ im Gespräch mit „Zeit“-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo herausfordernden Fragen der Gegenwart stellen, teilte das Schauspiel Leipzig am Dienstag mit. Geplant ist die Veranstaltung für den 29. April. Die Frage „Was also ist mein Land?“ stand bereits im Fokus einer Rede von Merkel zum Tag der Deutschen Einheit 2021. Das Lesefest findet parallel zur Leipziger Buchmesse (27. bis 30. April) in der Leipziger Innenstadt statt.