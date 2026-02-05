Thüringen wirbt in persönlichen Schreiben mit festen Job-Angeboten um angehende Lehrer. Warum das Land Absolventen jetzt besonders braucht und welche Vorteile es ihnen bietet.

Rund 700 Lehramtswärter erhalten Post vom Land mit einem Jobangebot an Thüringer Schulen. (Symbolbild)

Erfurt - Thüringen sucht weiterhin dringend Lehrkräfte. Landesweit sind nach Angaben der Landesregierung derzeit rund 500 Stellen an Schulen unbesetzt. Auch in diesem Jahr biete der Freistaat daher allen Absolventen des Vorbereitungsdienstes eine Stelle im staatlichen Schuldienst an, teilte das Bildungsministerium mit.

In einem Schreiben informieren Ministerpräsident Mario Voigt und Bildungsminister Christian Tischner (beide CDU) die Lehramtsanwärter über das Einstellungsverfahren und werben für einen Verbleib im Freistaat. Das Schreiben wurde heute am Rande des Landtagsplenums unterzeichnet.

Voigt betonte, Thüringen brauche motivierte und gut ausgebildete Lehrkräfte. Rund 700 angehenden Lehrerinnen und Lehrern werde schon jetzt eine verlässliche berufliche Perspektive geboten. Ziel sei es, Unterrichtsausfall weiter zu reduzieren und die Schulen im Land zu stärken.

Bildungsminister Tischner verwies auf Maßnahmen zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung, darunter Sonderzuschläge für Lehramtsanwärter, intensive Beratung im Einstellungsverfahren sowie einen flexibleren Einsatz an verschiedenen Schularten. Mit dem Schreiben bekräftige das Land sein Einstellungsversprechen.

Nach Angaben des Bildungsministeriums beenden in diesem Jahr insgesamt 705 Lehramtsanwärter planmäßig ihren Vorbereitungsdienst. Der Brief richte sich an 676 von ihnen, die zwischen Februar 2026 und Februar 2027 ihre zweite Staatsprüfung ablegen.