Piräus - Dass Bayer Leverkusens ehemaliger Topstar Florian Wirtz die Spiele seines Ex-Clubs verfolgt, ist für Werkself-Kapitän Robert Andrich selbstverständlich. „Wäre schlimm, wenn nicht“, scherzte Andrich nach dem 2:0-Erfolg im Play-off-Hinspiel der Champions League bei Olympiakos Piräus mit einem breiten Grinsen.

Der zum FC Liverpool gewechselte Wirtz hatte in seiner Instagram-Story gezeigt, dass er die Partie zwischen Leverkusen und Piräus verfolgt und den Führungstreffer von Patrik Schick gefeiert hatte. Schick entschied das Spiel mit einem Doppelschlag binnen 144 Sekunden. „Ich weiß nicht, Liverpool hat gestern gespielt?“, stellte Andrich kurz fragend in den Raum, ehe er feststellte: „Ach, die müssen ja gar nicht spielen. Ja, da soll er schon schauen.“

Liverpool gehört zu den acht Vereinen, die sich ohne Zwischenrunde direkt für das Achtelfinale in der Königsklasse qualifiziert haben. Bayer 04 kann den Einzug in die Runde der besten 16 Teams am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) im Rückspiel gegen den griechischen Meister klarmachen und hat dank des Auswärtssiegs in Griechenland eine gute Ausgangsposition.