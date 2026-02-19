Glätte durch gefrierenden Regen und Schneefall: In Sachsen-Anhalt bleibt es winterlich kalt. Aber ab Samstag sollen die Temperaturen wieder hochklettern.

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt bleibt es bis Freitag frostig. Bis zum Donnerstagvormittag kommt es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge zu Glätte durch überfrierende Restnässe. Dabei sei im Harz sowie örtlich mit leichtem Dauerfrost um minus 1 Grad zu rechnen. Auf dem Brocken kommt es laut Vorhersage bis zum Mittag zu stürmischen Böen zwischen 70 und 85 Kilometern pro Stunde.

In der kommenden Nacht fallen die Tiefstwerte der Prognose nach auf minus 6 bis minus 10 Grad, bei örtlich strengem Frost um minus 12 Grad. Am Freitag sind laut DWD Höchsttemperaturen zwischen 1 und 4 Grad, im Harz um minus 1 Grad möglich.

In der Nacht zum Samstag rechnen die Wetterexperten mit Schneefall, der rasch in gefrierenden Regen mit Glatteisgefahr übergehe. Zudem seien auf dem Brocken nachts schwere Sturmböen und tags orkanartige Böen zu erwarten. Am Samstag sollen die Temperaturen wieder steigen - auf Höchstwerte von 8 bis 10 Grad, wie der DWD mitteilt.