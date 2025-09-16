Magdeburg - Auf einer Ampel in der Magdeburger Innenstadt sind erstmals neue Motive für die Lichtzeichen installiert worden. So zeigt die Ampel bei Rot nach Angaben der Stadtverwaltung die „Magdeburger Jungfrau“, bei Grün den „Magdeburger Reiter“. Im Laufe des Jahres sollen bis zu 14 weitere Anlagen in der Landeshauptstadt mit den regionalen Motiven ausgestattet werden. Schon vor zwei Jahren wurden in Wernigerode die ersten Ampeln mit Hexe und Teufel als Motive eingeführt.