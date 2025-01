In Riesa durchsuchen Polizisten nach einem Amokalarm ein Berufsschulzentrum. Die Schüler harren bis zur Entwarnung in den verschlossenen Klassenzimmern aus.

Amokalarm an Berufsschulzentrum in Riesa

An einem Berufsschulzentrum in Riesa hat es einen Amokalarm gegeben. (Symbolbild)

Riesa - In einem Berufsschulzentrum in Riesa ist ein Amokalarm ausgelöst worden. Die Polizei habe alle sechs Häuser, die auf dem Campus stehen, durchsucht und anschließend Entwarnung gegeben, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage sagte. Es sei keine Gefahrensituation festgestellt worden. Die Schüler und Lehrkräfte hatten sich bis zur Entwarnung in den Klassenzimmern eingeschlossen.