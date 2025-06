In einem Laborgebäude in Halle tritt flüssiges Ammoniak aus – drei Menschen werden verletzt. Das Gebäude wird evakuiert.

Ammoniak tritt in Forschungsbau in Halle aus - Verletzte

In einem Wissenschaftsgebäude in Halle kam es zu einem Ammoniak-Unfall. (Symbolbild)

Halle - Beim Austritt von Ammoniak in einem Forschungsgebäude in Halle sind drei Menschen verletzt worden. Einer von ihnen wurde in ein Krankenhaus gebracht, zwei weitere wurden vor Ort medizinisch behandelt, wie ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet.

Nach Angaben der Feuerwehr trat der Gefahrstoff am späten Vormittag aus einem 25-Liter-Behälter in einem geschlossenen Raum im Erdgeschoss des sogenannten Nanotechnikums aus. Es habe sich um flüssiges Ammoniak gehandelt. Das Gebäude wurde evakuiert.

Die Feuerwehr war unter anderem mit Spezialeinsatzkräften im Einsatz. Der betroffene Raum wurde kontrolliert, die ausgetretene Flüssigkeit aufgenommen und gesichert. Eine Gefahr für die umliegende Bevölkerung bestand nach Angaben der Einsatzkräfte nicht. Zur genauen Ursache des Vorfalls lagen zunächst keine Informationen vor.